PSG se coronó campeón de la Copa Intercontinental tras vencer en penales a Flamengo

El Paris Saint-Germain (PSG) alcanzó la cima del fútbol mundial al proclamarse campeón de la Copa Intercontinental 2025, tras imponerse en una dramática tanda de penales a Flamengo. El duelo, disputado en el Estadio Ahmad bin Ali, terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y se resolvió desde los doce pasos, donde el conjunto brasileño falló cuatro ejecuciones consecutivas.

El choque enfrentó a los campeones de Europa y Sudamérica en una final cargada de tensión y expectativas. El georgiano Khvicha Kvaratskhelia adelantó a los parisinos a los 38 minutos del primer tiempo, mientras que Jorginho igualó el marcador desde el punto penal a los 62’, llevando el partido más allá de los 90 minutos y obligando a definir al campeón en la tanda de penales.

En la definición, PSG mostró su experiencia y superioridad. Bastaron los goles de Vitinha y Nuno Mendes, sumados a una actuación memorable del arquero Matvei Safonov, quien atajó cuatro penales consecutivos, para sellar el primer título intercontinental en la historia del club francés.

TEMPORADA HISTÓRICA

Este triunfo completa una temporada perfecta para el equipo parisino, que en este 2025 ya había levantado el Trofeo de Campeones, la Liga francesa, la Copa de Francia, la Liga de Campeones y la Supercopa de la UEFA, esta última también definida por penales.

Con la Copa Intercontinental, el PSG logra un histórico sextete, convirtiéndose en el tercer club del mundo en alcanzar esa hazaña junto a Barcelona y Bayern Munich, confirmando su dominio absoluto en el fútbol internacional.