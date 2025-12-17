¡Cifra récord! Campeón del Mundial 2026 de fútbol ganará 50 millones de dólares

La selección campeona del Mundial 2026 de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá recibirá 50 millones de dólares como premio, parte de una dotación financiera récord anunciada este miércoles por la FIFA.

En total, la institución destinará 727 millones de dólares a todas las selecciones participantes, lo que representa un incremento del 50% respecto al torneo de Qatar 2022. La mayor parte, 655 millones, se distribuirá como premio entre los 48 equipos clasificados.

Detalle de la distribución

Según el esquema anunciado, el subcampeón obtendrá 33 millones de dólares, el tercero 29 millones y el cuarto 27 millones. Los equipos que lleguen a cuartos de final (quinto al octavo puesto) percibirán 19 millones; los que alcancen octavos de final (noveno al decimosexto) 15 millones; los que terminen entre el puesto 17 y 32 recibirán 11 millones, y los que finalicen entre el 33 y 48 obtendrán 9 millones.

Además, cada equipo clasificado recibirá 1.5 millones para costos de preparación, garantizando un mínimo de 10.5 millones por participación. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó en un comunicado que "la Copa Mundial también será pionera en cuanto a su contribución financiera a la comunidad global del fútbol".

Creación de fondo y festival sub-15

El Consejo de la FIFA también aprobó la creación de un fondo para la recuperación postconflicto Israel-Palestina, en línea con su objetivo de promover valores unificadores. Asimismo, se confirmó la implementación, a partir de 2026, de festivales sub-15 masculinos y femeninos abiertos a todas las asociaciones miembro, como parte del compromiso con el fútbol juvenil.