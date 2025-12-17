‘Puma’ Carranza sobre arribo de Javier Rabanal a la ‘U’: “Ahora estará en un equipo grande”

Luego de conocerse la salida de Jorge Fossati de Universitario, por lo que, todo haría indicar que el español Javier Rabanal reemplazará al ‘Nono’ en el banquillo crema. En medio de esta situación, José Luis ‘El Puma’ Carranza decidió opinar sobre el arribo de Rabanal al club.

Durante sus declaraciones al programa ‘La Interna’, el excapitán crema destacó la experiencia que tiene el estratega, sin embargo, aseguró que la ‘U’ e Independiente del Valle, son instituciones diferentes, por lo que, consideró que el actual tricampeón del fútbol peruano, es superior al combinado ecuatoriano.

“Es un técnico extranjero que va a abrir mucho el panorama. Es una diferencia traer alguien de Europa. Llegará a un equipo grande porque quieras o no, Independiente del Valle no lo era”, aseguró uno de los referentes de Universitario.

DESCARTA LA LLEGADA DE FABIÁN BUSTOS

Aunque no es oficial aún el arribo de Javier Rabanal, el otro nombre que ha surgido es el de Fabián Bustos, a lo que, el ‘Puma’ Carranza descartó la llegada del argentino al club. “Soy sincero y no creo que venga Bustos”.