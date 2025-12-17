Rodrigo Ureña deja Universitario y será nuevo jugador de Millonarios

El volante chileno cierra una etapa exitosa en el club crema, donde fue tricampeón nacional, y continuará su carrera en el fútbol colombiano.

Rodrigo Ureña dejará oficialmente Universitario de Deportes y se convertirá en nuevo jugador de Millonarios de Colombia. Tras varias semanas de especulación sobre su futuro, finalmente se concretó la salida del volante chileno, quien había manifestado su decisión de cerrar su ciclo en Ate. El anuncio oficial por parte del club colombiano se realizará en las próximas horas.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, las negociaciones entre Universitario y Millonarios llegaron a buen puerto, acordándose el traspaso por un monto menor al estipulado en la cláusula de salida. Además, se establecieron facilidades de pago para el club de Bogotá, factor que resultó determinante para destrabar la operación, junto a la presión ejercida por el propio futbolista.

La salida de Ureña representa una baja sensible para el conjunto crema, ya que fue uno de los fichajes más importantes de los últimos años. Durante su etapa en Universitario, el mediocampista fue pieza clave en la obtención del tricampeonato nacional, destacó en la Liga 1 y logró incluso debutar con la selección chilena gracias a su rendimiento sostenido.

SE DESPEDIRÁ DE LA "U"

De esta manera, Rodrigo Ureña regresa al fútbol colombiano, un medio que conoce bien y donde ya supo potenciar sus cualidades. En las próximas horas, el jugador podría despedirse de la hinchada crema a través de sus redes sociales, cerrando así una etapa marcada por títulos, regularidad y liderazgo en el mediocampo de Universitario.