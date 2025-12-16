Franco Navarro Mandayo tras la llegada de Pablo Guede: "Ha sido una elección muy fácil"

El gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro Mandayo, se pronunció tras la presentación del argentino Pablo Guede como nuevo director técnico del cuadro blanquiazul, en reemplazo de Néstor "Pipo" Gorosito.

En declaraciones a la prensa, el directivo aliancista destacó la llegada del estratega y aseguró que fue "muy fácil" para la directiva decantarse por su elección para tomar las riendas del club desde el próximo año.

"Estamos muy felices de presentar a Pablo como técnico de nuestra institución. Ha sido una elección muy fácil, tuvimos varias reuniones para convencerlo del proyecto y el objetivo es claro: salir campeones. Estamos totalmente convencidos de esta decisión", dijo.

¿VIENE GIROTTI?

Asimismo, Navarro Mandayo confesó que el delantero argentino Federico Girotti es una de las posibilidades que se maneja para seguir reforzando la ofensiva del equipo: "Fede es una de las posibilidades, tenemos otras más (...) estamos trabajando en darle cierre al plantel y estar tranquilos con eso", sostuvo.