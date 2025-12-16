Jean Ferrari sobre la llegada de Javier Rabanal a la "U": "Es una apuesta arriesgada"

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, se pronunció sobre la llegada del director técnico Javier Rabanal a Universitario de Deportes, en reemplazo de Jorge Fossati, quien no continuará en el cargo.

En declaraciones para el diario El Comercio, el también exadministrador del cuadro crema destacó la juventud del entrenador español, sin embargo, precisó que su llegada a Ate representa una "apuesta arriesgada" por parte de la actual administración.

"Lo pude ver en Copa Libertadores cuando estuve en mi época de administrador de Universitario. Me parece un entrenador joven, es una apuesta, es una apuesta arriesgada. Pero, bueno, apuesta al fin", dijo.

SOBRE JORGE FOSSATI

Por otra parte, Ferrari evitó opinar sobre la salida de Jorge Fossati y solo se limitó a precisar que esto se debe a un evidente desacuerdo entre ambas partes: "¿A qué punto no habrán llegado a un acuerdo? ¿A qué punto habrán tocado a la directiva que no le gusto? ¿Qué punto habrá tocado Fossati que no le gustó? ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Tengo tanto trabajo y tantas cosas", sostuvo.