Alianza Lima confirma partido ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026: “Es real”

Tras quedar en el cuarto lugar en la Liga 1 2025 por detrás de Sporting Cristal, Cusco FC y Universitario, Alianza Lima se encuentra enfocado en la próxima temporada, por lo que, ha comenzado a realizar una serie de anuncios.

Por medio de sus redes sociales, el combinado íntimo confirmó que disputará el partido de la Noche Blanquiazul 2026 ante Inter Miami, equipo que cuenta con la presencia de Lionel Messi entre el plantel. “Si, es real. La mejor noche de presentación”.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL COMPROMISO?

En el post difundido se informa al hincha íntimo que el compromiso se disputará el próximo sábado 24 de enero a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, recinto que espera albergar a más de 30 mil simpatizantes grones.

Cabe mencionar que, no será la primera vez que Inter Miami juegue un compromiso en el Perú, ya que, a inicios de año, el combinado norteamericano estuvo presente en el Estadio Monumental, donde se enfrentó a Universitario. Aquel duelo favoreció al plantel dirigido por Javier Mascherano, que se impuso en la tanda de penales a los cremas.