Pablo Guede, nuevo DT de Alianza Lima: "Vamos a salir campeones"

El estratega argentino, Pablo Guede, fue presentado este miércoles como nuevo director técnico de Alianza Lima, con miras a la próxima temporada de la Liga 1 y la lucha por meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el flamante estratega blanquiazul expresó su emoción por llegar a uno de los equipos más grandes del Perú y señaló que la única consigna de cara al próximo año es la obtención del título nacional.

"Estoy muy feliz y muy contento y muy ilusionado con el desafío de este año. Hablé con varios y lo que me transmitieron es un compromiso que este año vamos a salir campeón y vamos a salir campeones en ese sentido. Eso me comentaron y me puse muy contento", dijo.

SOBRE LA COPA LIBERTADORES

No obstante, el entrenador de 51 años aseguró que, pese a que el objetivo principal es la Liga 1, no dejarán de competir a nivel internacional: "Tenemos la responsabilidad de no regalar nada en ese sentido. Si estamos bien preparados, vamos a competir en todos los ámbitos, sabiendo que salir campeón es la prioridad", sostuvo.