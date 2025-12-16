Deportes

Pablo Guede, nuevo DT de Alianza Lima: "Vamos a salir campeones"

El argentino de 51 años fue presentado como nuevo DT del cuadro blanquiazul en reemplazo de "Pipo" Gorosito.



El estratega argentino, Pablo Guede, fue presentado este miércoles como nuevo director técnico de Alianza Lima, con miras a la próxima temporada de la Liga 1 y la lucha por meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el flamante estratega blanquiazul expresó su emoción por llegar a uno de los equipos más grandes del Perú y señaló que la única consigna de cara al próximo año es la obtención del título nacional.

"Estoy muy feliz y muy contento y muy ilusionado con el desafío de este año. Hablé con varios y lo que me transmitieron es un compromiso que este año vamos a salir campeón y vamos a salir campeones en ese sentido. Eso me comentaron y me puse muy contento", dijo.

SOBRE LA COPA LIBERTADORES

No obstante, el entrenador de 51 años aseguró que, pese a que el objetivo principal es la Liga 1, no dejarán de competir a nivel internacional: "Tenemos la responsabilidad de no regalar nada en ese sentido. Si estamos bien preparados, vamos a competir en todos los ámbitos, sabiendo que salir campeón es la prioridad", sostuvo.


