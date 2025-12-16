¡Oficial! Sporting Cristal confirmó continuidad de Paulo Autuori

Julio César Uribe descartó la salida del técnico brasileño y ratificó que el club mantiene firme el proyecto deportivo pese a no alcanzar el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores.

Julio César Uribe, director deportivo de Sporting Cristal, confirmó que la permanencia de Paulo Autuori como entrenador del primer equipo no está en duda, a pesar de la derrota ante Cusco FC en los playoffs de la Liga1. El cuadro celeste culminó la temporada como Perú 3 y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026, aunque no logró el objetivo inicial de acceder directamente a la fase de grupos.

En declaraciones al programa Fútbol como Cancha de RPP, Uribe destacó la trayectoria del estratega brasileño y defendió la continuidad del proyecto deportivo. “Este es un proyecto futbolístico serio, no es amical. La historia de Paulo se respeta, tiene una hoja de vida exitosa y nosotros valoramos esas capacidades”, sostuvo el exfutbolista, conocido como el ‘Diamante’.

El directivo rimense también remarcó que existe un compromiso firmado con Paulo Autuori para desarrollar un proceso a largo plazo en Sporting Cristal. “Se firmó un compromiso con él para desarrollar un proyecto y tenemos que ser consecuentes”, añadió, descartando cualquier posibilidad de un cambio en el comando técnico tras el cierre de la temporada.

MERCADO DE FICHAJES

Finalmente, Uribe aseguró que el club será cuidadoso en el mercado de fichajes con miras a una mejor campaña en la Liga1 y la Copa Libertadores. “Mi experiencia y la de Paulo son bastante importantes como para no volvernos a equivocar. El hincha quiere el título, al igual que nosotros, y estamos claros en las decisiones que debemos tomar para consolidar ese objetivo”, concluyó.