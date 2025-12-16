Universitario llegó a un acuerdo con Javier Rabanal: será el nuevo técnico crema en 2026

El entrenador español es el elegido para reemplazar a Jorge Fossati y solo resta la firma del contrato para que se convierta en el nuevo DT del tricampeón de la Liga 1.

Universitario de Deportes alcanzó un acuerdo con el entrenador español Javier Rabanal para que se convierta en su nuevo director técnico de cara a la temporada 2026. Tras la salida de Jorge Fossati, la dirigencia crema definió al estratega europeo como su principal opción y, según pudo conocer RPP, solo falta la firma del contrato para oficializar su llegada.

El anuncio por parte del club se realizaría recién la próxima semana, debido a que Rabanal aún tiene un compromiso pendiente con Independiente del Valle en la Liga Pro de Ecuador. El técnico dirigirá su último partido este domingo ante Barcelona SC, tras lo cual viajará a Lima para ponerse el buzo del actual tricampeón del fútbol peruano.

La semana pasada, RPP ya había informado que Rabanal era el principal candidato de la gerencia deportiva encabezada por Álvaro Barco. Independiente del Valle confirmó su salida mediante un comunicado, en el que destacó su profesionalismo y el trabajo realizado durante dos años, primero en Independiente Juniors y luego al mando del primer equipo.

LIGA 1 Y LIBERTADORES

Durante su etapa en el club ecuatoriano, el técnico Javier Rabanal logró consagrarse campeón de la Liga Pro en la temporada 2025, consolidando su perfil como entrenador. En Universitario, además de competir en la Liga1, asumirá el desafío de dirigir la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuyos rivales se conocerán en el mes de marzo.