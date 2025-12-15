José Manzaneda tras fichar por Cusco FC: "Pretendo volver a la Selección"

El atacante peruano, José Manzaneda, se pronunció tras convertirse en el nuevo fichaje de Cusco FC, club al cuál llega como refuerzo con miras a la próxima temporada de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Al respecto, el extremo de 31 años expresó su emoción por llegar al cuadro cusqueño, que logró el cupo a la Copa Libertadores como Perú 2 tras vencer en los Playoff a Sporting Cristal con un marcador global de 2-1.

"A prepararnos que va a estar interesante. Disfrutar esos momentos son únicos, al club le viene muy bien por lo económico y en todo sentido. Afrontaremos los dos torneos de la mejor manera", manifestó.

PIENSA EN LA "BICOLOR"

Asimismo, Manzaneda confesó que, entre sus objetivos personales para el próximo año se encuentra el poder consolidarse en el equipo dirigido por Miguel Rondelli para ser nuevamente considerado en la Selección Peruana.

"La Selección siempre está latente. Ahora estando en Cusco FC será otra cosa, pretendo volver a la Selección, se vienen años muy importantes para mi carrera y buscaré mejorar como jugador para ser tomado en cuenta", sostuvo.