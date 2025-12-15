De Cali a La Victoria: Luis Ramos es nuevo jugador de Alianza Lima

A través de sus redes sociales oficiales, el club Alianza Lima anunció la contratación del delantero Luis Ramos, quien llega al cuadro blanquiazul para reforzar la ofensiva con miras a la próxima temporada.

El conjunto de La Victoria dio el anuncio oficial en la plataforma X, donde le dio la bienvenida al atacante peruano, que llega al equipo tras jugar la última temporada en América de Cali de Colombia,

"Un nuevo capítulo comienza. Luis Ramos ya es blanquiazul. Trabajo y corazón para lo que viene", fue el mensaje de Alianza Lima en dicha red social que acompaña a una imagen de Ramos vistiendo la camiseta aliancista.

EL SEGUNDO EN LLEGAR

De esta forma, Ramos de 26 años llega al club blanquiazul donde jugará por las próximas tres temporadas luego que Alianza Lima comprara su pase a Cusco FC. El delantero se convierte en el segundo refuerzo confirmado para el 2026 y se suma a la incorporación de Jairo Vélez, quien llega tras lograr el tricampeonato con Universitario.