Jorge Fossati tras su salida de la "U": "Ya llegará el momento de hablar y aclarar"

El director técnico uruguayo, Jorge Fossati, brindó sus primeras declaraciones tras confirmarse su salida de Universitario de Deportes, club con el cuál logró el ansiado tricampeonato en la presente temporada de la Liga 1.

Antes de regresar a Uruguay para pasar las fiestas de fin de año, el entrenador de 73 años rompió su silencio en un breve video difundo por el canal TV Perú, en donde se enfocó principalmente en despedirse de la hinchada crema y agradecer por el apoyo.

"Hola a toda la hinchada crema. Los quería saludar, abrazar uno por uno. Ya llegará el momento de hablar, aclarar si es necesario. Hoy los quería abrazar a todos y decirles, como siempre, que les deseo lo mejor", dijo.

¿YA HAY REEMPLAZO?

Cabe precisar que según diversos medios, la directiva de Universitario de Deportes ya ha llegado a un acuerdo con el entrenador español Javier Rabanal para que se ponga el buzo crema en la próxima temporada.