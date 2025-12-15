Cristian Benavente critica arbitraje de Bruno Pérez: "No puede ser tan protagonista"

El futbolista de Sporting Cristal, Cristian Benavente, se pronunció tras la derrota del cuadro celeste por 2-0 ante su similar de Cusco FC, resultado con el cual los dirigidos por Miguel Rondelli se metieron a la fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 como Perú 2.

En declaraciones para L1 Max, el "Chaval", quien tuvo minutos ante el cuadro cusqueño en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, cuestionó el arbitraje del juez Bruno Pérez, asimismo, brindó sus reflexiones de la temporada que acaba de concluir.

"Así como ellos nos comunican cosas a nosotros, (Bruno Pérez) no puede ser tan protagonista y tardar 3-4 minutos en una decisión, al final eso no es bueno para el espectáculo que viene a ver la gente", cuestionó.

A LA FASE 2

Con este resultado adverso, Sporting Cristal tendrá que participar de la Copa Libertadores 2026 desde la fase 2. Para ingresar a la fase de Grupos deberá superar dos llaves, no obstante, de ingresar a la fase 3 asegurará, como mínimo, su presencia en la Copa Sudamericana.