Sudamericano de clubes de vóley 2026: Lima será sede con Alianza y Regatas como representantes

El torneo continental femenino ya tiene fechas confirmadas y se disputará en la capital peruana. El torneo en Lima podría definir un nuevo clasificado peruano al Mundial de Clubes.

El calendario internacional del vóley femenino ya tiene una cita clave para el Perú. El Campeonato Sudamericano de Clubes se disputará en Lima del 18 al 22 de febrero de 2026, confirmando al país como sede de uno de los torneos más importantes del continente a nivel de clubes.

La competencia no solo tendrá relevancia por su organización en territorio peruano, sino también por el contexto deportivo que la rodea. Este año, Alianza Lima hizo historia al convertirse en el primer club peruano en disputar un Mundial de Clubes, logro alcanzado tras haber obtenido el segundo lugar en la edición anterior del Sudamericano. Ese antecedente elevó las expectativas sobre el impacto que puede tener el torneo que se jugará en Lima.

Dos clubes peruanos competirán en Lima por un cupo internacional

Al ser país anfitrión, Perú contará con dos representantes en el certamen. Alianza Lima, campeón vigente de la Liga Nacional, y Regatas Lima, subcampeón del torneo local, serán los encargados de defender al país frente a los mejores clubes de Sudamérica durante las jornadas programadas entre el 18 y el 22 de febrero.

Esta doble participación abre un escenario más favorable para el vóley nacional. Con dos equipos en competencia, aumentan las probabilidades de que un club peruano vuelva a clasificar a un Mundial de Clubes, consolidando el crecimiento deportivo y la presencia internacional del vóley femenino peruano en un torneo que, por fechas y sede, promete alta visibilidad regional.