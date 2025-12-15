Selección peruana presenta lista con sorpresas para enfrentar a Bolivia en amistoso

La selección peruana disputará su último amistoso del 2025 frente a Bolivia el domingo 21 de diciembre, en un encuentro atípico que no forma parte de la fecha FIFA y que, además, será organizado por la Agremiación de Futbolistas (Safap). El técnico argentino Gerardo Amelí fue designado para dirigir a la escuadra nacional y presentó una lista de convocados encabezada por Pedro Gallese, con mayoría de jugadores del torneo local.

AMISTOSO FUERA DE LO COMÚN

La novedad del compromiso radica en que no fue programado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sino por la Safap, que busca dar rodaje a futbolistas con poca continuidad en la selección. El escenario será el Estadio Félix Castillo Tardío, en Chincha, a poco más de 200 kilómetros al sur de Lima, donde el partido se jugará a las 15:30 horas (20:30 GMT).

Gallese, actualmente libre tras finalizar su contrato con el Orlando City de la MLS, liderará una nómina que combina experiencia y juventud. Le acompañan el defensor Gustavo Dulanto y el mediocampista Jorge Murrugarra, ambos de Universitario; además de Gianfranco Chávez y Matías Succar de Alianza Lima, y Rodrigo Vilca del Atlético Grau.

NUEVOS NOMBRES PARA CERRAR EL AÑO

Entre los convocados también destacan Alfonso Barco, recientemente desvinculado del Emelec ecuatoriano; Bassco Soyer, del Gil Vicente portugués; y Juan Pablo Goicochea, del Platense argentino. Son jugadores jóvenes que buscan mostrarse como parte del recambio generacional que atraviesa el fútbol peruano.

La lista completa incluye a Daniel Prieto, Steven Rivadeneira y Emile Franco en el arco; defensas como Jhair Soto, Rafael Guzmán, Marco Huamán, Erick Canales, Mathías Llontop y Sebastián Aranda; mediocampistas Jesús Castillo, Hernán Lupu, Piero Magallanes, Álvaro Rojas y Carlos Cabello; además de los delanteros Cristian Neira, Juan Martínez y los ya mencionados Succar, Vilca y Goicochea.