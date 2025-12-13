Mundial Junior ISA 2025: Equipo peruano de surf se mantiene entre los cuatro mejores del torneo

En el sexto día de competencia, el Team Perú de surf continúa mostrando solidez y carácter en el Campeonato Mundial Junior ISA 2025, ubicándose en el cuarto lugar de la clasificación general y manteniendo a ocho surfistas en carrera rumbo a las rondas finales.

Tras la jornada del jueves, ningún país logró conservar el invicto: Estados Unidos, Brasil y Perú perdieron al menos un competidor, lo que evidencia el alto nivel del torneo.

En Sub 16 damas, Catalina Zariquiey volvió a destacar con maniobras precisas para liderar su heat ante rivales de Tahití, China e Inglaterra. A su vez, Brianna Barthelmess aseguró su pase a la Ronda 4 con 15.33 puntos, uno de los mejores puntajes registrados en el certamen.

En Sub 18 damas, Valentina Escudero avanzó a la Ronda 4 tras ubicarse segunda en su serie. Es la única peruana que continúa en esta categoría, luego de las eliminaciones de Urpi Torres y Camila Sanday.

Rumbo a la final

En Sub 18 varones, Adrián de Osma y Alejandro Bernales concretaron sólidas actuaciones, clasificando como primero y segundo en sus respectivos heats y avanzando ambos a la cuarta ronda de este evento que cuenta con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

La competencia continuará en el CAR Punta Rocas IPD y El Bosque, mientras que la final y premiación están programadas para este domingo 14 de diciembre.