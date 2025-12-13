Campeonato Nacional de Tenis de Mesa 2025 reúne a más de 400 talentos de todo el país

Se inauguró el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa 2025, torneo que se desarrolla durante cinco días y que no solo busca coronar campeones en todas las categorías, sino también detectar nuevos talentos y definir a los preseleccionados para el equipo nacional que comenzará a entrenar en enero del próximo año para representar al país en competencias internacionales.

Durante la presentación del evento, Diana Santómez, Juez General del torneo, destacó la masiva y organizada acogida: "Han venido de todo el Perú los mejores jugadores, se ha organizado con bastante anticipación, es un torneo sin precedentes, como no se había visto hacía mucho tiempo, esperamos tener a los campeones del torneo para armar la selección nacional del próximo año, y también visibilizar talentos de todas las regiones".

La participación abarca todas las categorías formativas y competitivas, "Compiten desde los 7 años que son los semilleros hasta adultos de 90 años", enfatizó.

Por su parte, Miguel Fernández, Director de la Competencia, precisó los detalles logísticos y deportivos: "Los atletas, agrupados en cinco macro regiones (Norte, Centro, Sur Andino, Sur Costero, y Lima Callao), lograron su clasificación tras un arduo y largo proceso, porque han tenido que clasificar dentro de sus regiones, haciendo torneos macro regionales en los dos meses anteriores, ya sea por torneo clasificatorio o por ranking nacional".

"Hoy son las pruebas de equipos, mañana dobles y mixtos mientras que las competencias individuales serán a partir del lunes. Las premiaciones serán el martes 16 y se entregan por cada prueba y categoría, además de un trofeo general para la macro región que obtenga el mayor puntaje acumulado." culminó Fernández

Con el decidido apoyo del IPD, el campeonato se consolida como la cita más importante del Tenis de Mesa peruano, funcionando como el principal escenario de observación y desarrollo para el ciclo competitivo.