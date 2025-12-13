Caos por Messi en la India: aficionados indignados lanzan sillas y botellas por visita de pocos minutos

La visita de Lionel Messi a India desató incidentes en el Estadio Salt Lake de Calcuta al inicio de su gira, cuando aficionados arrojaron asientos y diversos objetos al campo este sábado 13 de diciembre.

Según reportó la agencia ANI, el delantero del Inter Miami acudió al coliseo para saludar a la multitud, pero su presencia fue de apenas 20 minutos y estuvo acompañado constantemente por un grupo numeroso de personas, lo que dificultó que los asistentes lo vieran claramente.

Descontento y reacción de las autoridades

Imágenes dan cuenta de seguidores derribando asientos plásticos, lanzando objetos y trepando vallas de seguridad. "Conseguimos una entrada de 12 mil rupias, pero ni siquiera pudimos verle la cara", dijo un indignado fanático.

Por su parte, la jefa de gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, lamentó los hechos y anunció una investigación interna a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde calificó lo ocurrido como una "mala gestión".

Evacuan a Messi y detienen a organizador

La crisis escaló con acusaciones de corrupción y estafa contra los organizadores. La agencia EFE reportó que el evento se interrumpió tras los disturbios, lo que derivó en la evacuación de Messi bajo custodia policial y en la detención del organizador.

Visita de Messi por la India

Cabe resaltar, que la gira del astro argentino por India incluye la visita a otras ciudades como Hyderabad, Mumbai y Delhi, con actividades centradas en clínicas juveniles y labores benéficas.