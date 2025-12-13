Alianza Lima oficializa a Pablo Guede como nuevo director técnico

El equipo blanquiazul oficializó este viernes la incorporación del argentino Pablo Guede como nuevo director técnico en reemplazo de Néstor Gorosito.

A través de sus redes sociales, Alianza Lima oficializó este viernes la incorporación del argentino Pablo Guede como nuevo director técnico del equipo blanquiazul, en reemplazo de Néstor Gorosito.

“Bienvenido a la familia blanquiazul, Pablo Guede. Estamos juntos en este camino”, publicó el club de La Victoria, que posteriormente emitió un comunicado en el que expresó su entusiasmo por la llegada del estratega argentino al banquillo aliancista.

AMPLIA TRAYECTORIA

En el pronunciamiento oficial, Alianza destacó la amplia trayectoria de Guede en distintas ligas del mundo, resaltando su paso por torneos competitivos de Argentina, Chile, México, Arabia Saudita y España. Asimismo, subrayó que el entrenador es reconocido por su estilo de juego ofensivo y dinámico, una filosofía que, según el club, se alinea con la tradición y exigencia de su hinchada.

Finalmente, la institución blanquiazul señaló que las expectativas están puestas en Guede y su comando técnico con miras a la temporada 2026, año en el que Alianza Lima celebrará sus 125 años de fundación. “Asumirán con compromiso el objetivo de guiar a nuestra institución a la gloria deportiva”, concluyó el club.