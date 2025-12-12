Universitario cerca de fichar a técnico con experiencia europea y título reciente en Ecuador como remplazo de Fossati

Tras la salida de Jorge Fossati, Universitario de Deportes habría avanzado en la designación de su próximo director técnico. Según diversas versiones, el español Javier Rabanal, actual campeón de la LigaPro con Independiente del Valle, figura como el principal candidato para encabezar el proyecto merengue en 2026. El club mantiene aún la reserva, pero las conversaciones estarían en una fase decisiva.

Rabanal, de 37 años, llegó a Ecuador en 2024 para trabajar en el área formativa de Independiente del Valle, aunque rápidamente escaló posiciones hasta tomar el mando del primer equipo. Su exitoso 2025, coronado con el título nacional y una campaña internacional destacada, lo ha colocado en la mira de Universitario, que busca dar continuidad a un modelo de juego similar al desarrollado durante el proceso de Fossati.

El perfil y la propuesta táctica del posible nuevo técnico crema

Antes de su arribo a Sudamérica, el estratega español acumuló un recorrido formativo en distintos niveles: pasó por clubes regionales de España, tuvo experiencias en Canadá y China, y posteriormente incursionó en el fútbol neerlandés, donde trabajó en el Willem II y más tarde como asistente en el PSV Eindhoven bajo la conducción de Ruud van Nistelrooy. Esa trayectoria consolidó su reputación como formador de talento joven y técnico con enfoque estructurado.

En cuanto a su propuesta futbolística, Rabanal ha destacado por un estilo que combina conceptos europeos con la metodología de Independiente del Valle. Suele emplear esquemas como el 3-5-2, priorizando la presión alta, la recuperación temprana del balón y el control del mediocampo. Este modelo guarda similitudes con el sistema utilizado por Universitario en las temporadas recientes, por lo que su eventual llegada no implicaría una ruptura táctica significativa para el cuadro crema.