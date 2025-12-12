Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y lugar del partido que definirá al campeón del fútbol femenino 2025

La Liga Femenina 2025 llegará a su desenlace este fin de semana con el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, duelo que definirá al equipo campeón de la temporada. Tras imponerse por 3-1 en el encuentro de ida disputado en Matute, el cuadro íntimo afronta la revancha con ventaja en el marcador global y con el objetivo de sostener la diferencia para proclamarse campeón nacional.

Final de vuelta en la VIDU: lo que está en juego

El partido definitivo se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre a las 3:00 p.m., teniendo como escenario la Villa Deportiva Universitaria (VIDU). Universitario asumirá el rol de local con la obligación de recortar la distancia en el marcador, mientras que Alianza Lima buscará repetir el rendimiento que mostró en la ida para sostener su aspiración de cerrar el año con el título femenino.

La elección de la sede ha generado controversias en las horas previas al encuentro, debido a que Alianza Lima expresó su desacuerdo con disputar el cotejo en la VIDU, señalando preocupaciones sobre la seguridad y las condiciones del recinto. Pese a ello, el club confirmó su presencia en el clásico del fútbol peruano y anunció que llevará un esquema propio de resguardo para su delegación.

El enfrentamiento entre cremas e íntimas no solo definirá al campeón 2025, sino que también representa un nuevo capítulo en la rivalidad más importante del fútbol peruano. La expectativa es alta, tanto por lo competitivo del duelo como por el impulso que este partido da a la consolidación de la liga femenina en el país.