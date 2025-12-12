¡Fossati deja la ‘U’! Universitario de Deportes confirma el fin del vínculo con su director técnico

El tricampeón sorprendió a su hinchada al anunciar la desvinculación del técnico Jorge Fossati, quien culmina una etapa marcada por títulos y buenos resultados. La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial difundido por las redes sociales del club.

EL FIN DE UNA ERA

“El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y la hinchada crema que, luego de un proceso de negociación entre la Administración y el profesor Jorge Fossati, se dio por concluido el vínculo contractual como Director Técnico del plantel profesional”, señala el comunicado.

El club expresó su reconocimiento al entrenador uruguayo y a su comando técnico por el profesionalismo mostrado durante su permanencia. “Agradecemos a Jorge Fossati y a su comando técnico por su contribución en la obtención del tricampeonato con los títulos nacionales 2023 y 2025”, añadió la institución.

¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO DT?

Aunque el club no ha confirmado aún quién asumirá el cargo, sí adelantó que se evaluarán distintas alternativas para definir al nuevo comando técnico del primer equipo. “En los próximos días, el club deberá evaluar nuevas alternativas y comunicará oportunamente la designación del próximo comando técnico”, finaliza el pronunciamiento.

La salida de Fossati marca el cierre de un ciclo exitoso y abre un nuevo capítulo para Universitario de Deportes, que deberá reestructurar su dirección técnica con miras a la próxima temporada y a sus desafíos en torneos internacionales.