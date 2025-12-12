Campeonato Nacional de Patinaje Artístico sobre Hielo se realizará en el Perú On Ice de San Borja

Los mejores exponentes del patinaje sobre hielo en el país se encuentran listos para competir este sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el Campeonato Nacional 2025, que organizará la federación peruana de esta disciplina, donde participarán más de 60 deportistas desde los 5 hasta los 35 años, en la sede de Perú On Ice, Av. Rosa Toro 1250 San Borja.

La presencia de atletas de todas las edades refleja el crecimiento y la inclusión de este deporte en el Perú, con diversas categorías y niveles, que ya forman parte del circuito de competencias orientadas a buscar a los deportistas que nos representarán en competencias internacionales en 2026.

Este evento se da luego de la exitosa participación de nuestros deportistas en el reciente campeonato latinoamericano desarrollado en México, en donde nuestra delegación consiguió el segundo lugar por país y el primer lugar en la categoría básica.

Arte sobre hielo

El Campeonato Nacional 2025 no solo busca fomentar el espíritu competitivo, sino también inspirar a futuras generaciones de patinadores a seguir el camino de éxito que los deportistas peruanos están trazando en el ámbito internacional.

La Federación transmitirá a través de su página web: https://perusobrehielo.com/eventos/ los dos días de competencia que iniciarán a las 8:00 a.m.