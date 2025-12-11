Alianza ya tiene remplazo de Barcos: blanquiazules contratan a delantero de 25 años proveniente de Colombia

El delantero peruano Luis Ramos alcanzó un entendimiento pleno con Alianza Lima, acercándolo a convertirse en una de las incorporaciones clave del cuadro victoriano para la temporada 2026. Tras evaluar la propuesta, el atacante decidió aceptar las condiciones planteadas por la institución íntima, que busca fortalecer su estructura deportiva con anticipación y se perfila como el goleador que ocupa el lugar dejado por Hernán Barcos.

Proyecto deportivo 2026 de Alianza Lima

Fuentes cercanas a la negociación señalan que Ramos quedó convencido por la planificación presentada por el área deportiva aliancista, que trabaja de manera sostenida en la conformación de un plantel competitivo. El club apunta a consolidar una base sólida capaz de pelear por el campeonato nacional el próximo año, objetivo que Ramos comparte plenamente.

La directiva blanquiazul ha mantenido una estrategia agresiva en el mercado, priorizando la llegada de futbolistas que potencien zonas específicas del campo. En ese contexto, la incorporación de un delantero con características como las de Ramos se considera un paso importante para fortalecer la ofensiva íntima.

Con el acuerdo personal ya definido, solo quedan detalles administrativos para cerrar su arribo y jugar la Liga 1 con los íntimos. De concretarse la operación en los plazos previstos, el atacante podrá unirse al plantel durante la pretemporada y trabajar desde el inicio bajo el nuevo plan deportivo de Alianza Lima.