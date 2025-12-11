Alianza Lima se despide de Hernán Barcos: "Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul"

A través de sus redes sociales, el club Alianza Lima dedicó una publicación al delantero Hernán Barcos, quien no continuará en el club para la próxima temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

En su cuenta oficial en la plataforma X, el cuadro blanquiazul publicó un video recopilatorio con las mejores jugadas del delantero argentino a modo de despedida y agradeciéndole por su enorme contribución durante los 5 años que vistió la camiseta aliancista.

"¡Gracias 'Pirata'! Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul", fue el mensaje de Alianza Lima ante la salida de Barcos.

LA DESPEDIDA DEL "PIRATA"

Cabe precisar que Barcos hizo lo propio a través de su cuenta de Instagram, subiendo un video para agradecer a la institución y a la hinchada aliancista por el cariño y apoyo hacia su persona durante su paso por el club.

"Me voy feliz de Alianza y agradecido con todos ustedes que durante estos cinco años me llenaron. Se ganaron una familia aliancista, por eso hemos sufrido tanto estas semanas junto a mi familia, que cuesta despedirse y salir. Pero seguramente es lo mejor para todos", dijo.