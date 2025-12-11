¿El tricampeón se queda sin entrenador? Universitario y Jorge Fossati toman caminos separados

El club definiría en breve la salida del técnico uruguayo tras no llegar a un acuerdo para la temporada 2026.

La etapa de Jorge Fossati al mando de Universitario de Deportes habría llegado a su conclusión, según información difundida por el periodista deportivo Enrique Vega, uno de los comunicadores que sigue más de cerca la actualidad crema. El estratega uruguayo, clave en los últimos títulos merengues, no habría logrado alcanzar un consenso con la directiva para continuar en el proyecto 2026.

Universitario define su nuevo rumbo deportivo para 2026

Fuentes próximas al club señalan que el vínculo entre Fossati y la institución no se renovará, por lo que el entrenador dejará la conducción técnica tras un ciclo marcado por logros relevantes. Se espera que el equipo de administración formalice esta decisión mediante un comunicado oficial en las próximas horas.

Ante este escenario, Universitario ya evalúa posibles reemplazos. La dirigencia crema se encuentra revisando perfiles y alternativas con el objetivo de asegurar un nuevo comando técnico que permita sostener el rendimiento competitivo alcanzado en las últimas temporadas.

El cierre de la relación contractual con Fossati abre un nuevo capítulo para el actual tricampeón d la Liga 1, que deberá definir con prontitud el liderazgo deportivo para encarar la campaña 2026. La expectativa entre los hinchas es alta, a la espera de conocer quién tomará las riendas del plantel estudiantil.