¿Vuelve a la Liga 1?: Luis Ramos se despidió de América de Cali

A través de sus redes sociales, el delantero peruano, Luis Ramos, anunció su salida del América de Cali de Colombia, club en el que no continuará para la próxima temporada 2026.

El artillero y seleccionado nacional compartió un mensaje agradeciendo en el que expresó su gratitud hacia la institución y la hinchada caleña y confesó que desea regresar en un futuro.

"¡Gracias América! Hoy me toca despedirme de una institución que me abrió sus puertas y me hizo sentir parte de su gran historia. Ser de El Rojo fue un honor y siempre estaré agradecido por el cariño y calor de la gente de Cali", escribió.

"Quiero agradecer a todos los que fueron parte de este lindo proceso y espero que el destino nos vuelva a juntar. ¡Hasta pronto! AMÉRICA ES MÁS QUE UN RESULTADO", añadió.

¿VUELVE A LA LIGA 1?

Con miras al próximo año, Ramos y Cusco FC, dueño de su pase, deberán evaluar ofertas para definir el futuro del futbolista, quien podría regresar a la Liga 1 ante los rumores sobre un posible interés de Alianza Lima en ficharlo.