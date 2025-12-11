"El pueblo blanquiazul siempre estará en mi corazón": Barcos se despide de Alianza con emotivo video

Tras días de incertidumbre con respecto a su futuro, el delantero Hernán Barcos rompió su silencio y publicó un emotivo video en sus redes sociales para despedirse de Alianza Lima y de la hincha blanquiazul.

En dicha grabación, el "Pirata" expresó palabras de agradecimiento para el equipo y la hinchada por el apoyo y el cariño que recibió durante los 5 años que defendió la casaquilla blanquiazul.

"Me voy feliz de Alianza y agradecido con todos ustedes que durante estos cinco años me llenaron. Se ganaron una familia aliancista, por eso hemos sufrido tanto estas semanas junto a mi familia, que cuesta despedirse y salir. Pero seguramente es lo mejor para todos", dijo.

"Deseo que tengan una gran Navidad, un gran Año Nuevo y que el 2026 sea mucho mejor que fueron estos años. Acá tendrán una familia aliancista más. El pueblo blanquiazul siempre estará en mi corazón". añadió.

¿YA TIENE CLUB?

Cabe precisar que Barcos viajó el último martes a la ciudad de Cajamarca junto a su familia, donde fueron recibidos por Omar Zavaleta, presidente del FC Cajamarca, actual campeón de la Liga 2 y que jugará en la primera división del torneo local el 2026.