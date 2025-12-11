Pablo Guede sería el nuevo técnico de Alianza Lima: llegaría con dos refuerzos en ataque

Alianza Lima estaría a punto de iniciar una nueva era tras la salida de Néstor Gorosito, quien dejó el cargo luego de la eliminación en los playoffs de la Liga 1 y la pérdida del cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Según información difundida por el periodista Enrique de la Rosa, el argentino Pablo Guede sería el elegido por la dirigencia íntima para asumir el banquillo y comandar el proyecto deportivo rumbo a la temporada 2026.

EL FAVORITO DE LA DIRIGENCIA ALIANCISTA

Durante el programa deportivo Al Ángulo, De la Rosa afirmó que las negociaciones entre Guede y Alianza Lima estarían avanzadas y que solo restaría la confirmación oficial por parte del club. “Pablo Guede es el nuevo técnico de Alianza Lima, ya está todo, solo falta que saquen el post”, señaló el periodista, sugiriendo que el anuncio podría concretarse en las próximas horas.

El estratega argentino, de 49 años, habría sido la primera opción del comité deportivo encabezado por los hermanos Navarro. Su experiencia en clubes como Palestino, Colo Colo, San Lorenzo y Puebla habría sido determinante para inclinar la balanza a su favor. Guede es conocido por su estilo ofensivo, su manejo de grupo y su capacidad para potenciar a jóvenes promesas del plantel.

DOS DELANTEROS PARA REFORZAR ATAQUE

Además del posible fichaje del entrenador, la directiva íntima estaría gestionando la llegada de dos atacantes para acompañar el nuevo proyecto. Según De la Rosa, Alianza Lima habría presentado ofertas formales al argentino Federico Girotti y al peruano Luis Ramos, con la intención de cerrar su incorporación a la par del arribo del técnico.

Ambos jugadores mantienen contrato con otros clubes, pero el cuadro victoriano estaría dispuesto a realizar una inversión importante para fortalecer su delantera. De concretarse estas operaciones, Alianza Lima iniciaría el 2026 con un renovado comando técnico y una ofensiva potenciada, buscando recuperar protagonismo en la Liga 1 y evitar el cuarto título consecutivo de Universitario de Deportes.