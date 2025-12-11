Campeonato Sudamericano de Capoeira Lima 2025 se realizará del 12 al 14 de diciembre en la Videna

El Polideportivo 1 de la Videna IPD quedó listo para el inicio del Campeonato Sudamericano de Capoeira Lima 2025, evento internacional que se realizará del 12 al 14 de diciembre en nuestra capital.

La competencia, organizada por la Federación Deportiva Nacional Peruana de Capoeira, y con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), reunirá a los mejores capoeiristas de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y México, como país invitado.

En total, habrá 179 participantes en las modalidades de volumen de jogo (combate técnico) y floreio (acrobacias), en las categorías infantil, juvenil y adulto.

Este gran encuentro cuenta con el aval de la World Capoeira Federation (WCF), y consolida al país como un referente en la región para la organización y desarrollo de este arte marcial.

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La capoeira es una manifestación cultural afrobrasileña única que combina elementos de arte marcial, danza, acrobacias y música.

Se originó en Brasil en el siglo XVI como una forma de resistencia y expresión cultural de los esclavos africanos, quienes disfrazaron sus técnicas de lucha como una danza para evitar ser descubiertos por sus opresores.

Cabe señalar que, en 2014, el círculo de capoeira fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.