FC Cajamarca se ilusiona con Hernán Barcos: “Tiene el perfil adecuado para encaminar un proyecto”

Hernán Barcos vive días decisivos tras el cierre de su ciclo en Alianza Lima. Luego de cinco temporadas, múltiples títulos y un legado goleador que lo posicionó como el máximo artillero extranjero del club, el ‘Pirata’ busca nuevo destino. En ese camino, el recién ascendido FC Cajamarca ha levantado la mano para convertirlo en su principal refuerzo para la temporada 2025 de la Liga1.

El equipo cajamarquino, que ganó su cupo en la máxima categoría a través de los play-offs de la Liga2, pretende realizar una fuerte inversión para asegurar la llegada del delantero de 41 años. Este martes, Barcos llegó a Cajamarca junto a su familia para cumplir una actividad social, visita que coincidió con el creciente interés del club por ficharlo.

Carlos Silvestri, entrenador de FC Cajamarca, confirmó el deseo de contar con el experimentado atacante y destacó que su perfil encaja perfectamente con el proyecto deportivo. “Hernán Barcos es una excelente persona. Es el perfil adecuado que tenemos para encaminar un proyecto. Sabemos que gente de experiencia, que se maneja bien dentro y fuera del campo, es la que se necesita para iniciar bien este proyecto”, señaló.

RESALTA SU VIGENCIA

El técnico también resaltó la vigencia futbolística del argentino y su impacto fuera del campo. “Se mantiene vigente y con golpes importantes. Tiene un impacto en la sociedad muy importante. En el campo marca la diferencia, es impresionante que, a su edad, se mantenga con un nivel muy alto”, afirmó Silvestri. Con ese respaldo, FC Cajamarca espera concretar en los próximos días uno de los fichajes más resonantes del mercado.