¡Atención Universitario! Millonarios de Colombia preguntó por Rodrigo Ureña

Rodrigo Ureña vuelve a estar en el radar del fútbol internacional. El mediocampista chileno, una de las figuras del tricampeonato de Universitario de Deportes, ha despertado el interés de Millonarios de Colombia. Según pudo conocer RPP, el club ‘embajador’ realizó un primer sondeo para conocer la situación contractual del jugador, aunque hasta el momento no existe una propuesta formal sobre la mesa.

El buen rendimiento de Ureña durante la temporada —considerado entre los tres futbolistas más influyentes del plantel crema— lo llevó a estar cerca de fichar por un club argentino e incluso a viajar para cerrar la operación. Además, su nivel le permitió debutar internacionalmente con la selección chilena, algo que incrementó su visibilidad en la región y explica el nuevo interés por parte de equipos extranjeros.

En Universitario aún no toman una postura definitiva ante la posibilidad de una salida, principalmente porque no ha llegado una oferta concreta. Sin embargo, lo que sí está claro dentro de la institución es que Rodrigo Ureña no será cedido a préstamo bajo ninguna circunstancia, por lo que cualquier negociación deberá darse solo mediante una transferencia definitiva.

¿QUÉ DICEN EN UNIVERSITARIO?

Previo a este sondeo de Millonarios, Franco Velazco, administrador de Universitario, aseguró que Ureña manifestó su voluntad de continuar en el club. “Nos ha expresado su intención de seguir en el plantel. Es un profesional a carta cabal y sabemos que cumplirá con su contrato”, señaló. Por ahora, el futuro del volante dependerá de si llega una propuesta formal que convenza a ambas partes.