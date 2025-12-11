Sporting Cristal venció 1-0 a Cusco FC en la primera final de los playoffs de la Liga1

Con gol de Santiago González, los celestes derrotaron por la mínima a Cusco FC en el Estadio Nacional y llegará con ligera ventaja al duelo decisivo en el Cusco.

Sporting Cristal venció 1-0 a Cusco FC en la final ida de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025, en un Estadio Nacional que vibró desde el arranque. El único gol del partido llegó gracias a Santiago González, quien definió con clase ante Pedro Díaz para darle a los celestes una ventaja que buscarán sostener en el Cusco.

El encuentro comenzó con complicaciones para la visita, que perdió por lesión a Miguel Custodio apenas al minuto de iniciado el juego, obligando a Miguel Rondelli a replantear el esquema. Cristal aprovechó ese desconcierto y, a los 15 minutos, una jugada iniciada por Martín Távara y continuada por Irven Ávila y Gustavo Cazonatti terminó en los pies del “Santi”, que con un derechazo preciso puso el 1-0.

Tras el gol, el cuadro rimense tomó el control del partido y generó varias opciones claras, especialmente con el joven Maxloren Castro, quien exigió a Pedro Díaz en más de una ocasión. Ya en la segunda mitad, Cusco FC equilibró las acciones, aunque los celestes tuvieron nuevas oportunidades a través de Leandro Sosa e Irven Ávila, nuevamente frustradas por el arquero cusqueño.

ERROR DE PRETELL

En el tramo final, un error de Jesús Pretell casi le cuesta caro a Cristal, dejando mano a mano a Tevez, quien no logró vencer a Diego Enríquez. Con el marcador ajustado, la serie se definirá el domingo 14 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde Cusco FC buscará remontar y Cristal intentará asegurar su pase al título.