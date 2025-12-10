Le ponen "candado": Renzo Garcés renovó con Alianza Lima hasta el 2028

A través de sus redes sociales oficiales, el club Alianza Lima anunció que el defensa central, Renzo Garcés, firmó un nuevo contrato que lo mantendrá vinculado a la institución blanquiazul hasta la temporada 2028.

"Renzo Garcés renueva su historia con la blanquiazul. ¡Vamos con todo!", publicó el cuadro íntimo en su cuenta de X, junto a fotografías del defensa firmando su renovación de contrato, acompañado de Juan Jayo, los Navarro y el administrador Fernando Cabada.

El zaguero central de 29 años llegó al cuadro de La Victoria en la temporada 2024 y sus buenas actuaciones le han permitido ganarse un lugar en el once titular blanquiazul y ser convocado a la Selección Peruana.

SEMANA DE SALIDAS

Cabe precisar que, hasta el momento, Alianza Lima no ha incorporado a ningún nuevo jugador con miras a la próxima temporada, por el contrario, ha confirmado las salidas de Hernán Barcos, Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini, Ricardo Lagos y el entrenador Néstor Gorosito.