Manchester City remonta al Real Madrid y complica el futuro de Xabi Alonso en el Bernabéu

El triunfo 2-1 del cuadro inglés sobre los merengues profundiza la crisis en el club blanco y deja en entredicho la continuidad del técnico.

En un partido tenso desarrollado este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid se adelantó con un tanto de Rodrygo a los 28 minutos, lo que en principio le dio el control del juego. Sin embargo, la reacción del Manchester City llegó rápido: primero con un gol de Nico O'Reilly tras un córner mal defendido (35′), y luego con un penal convertido por Erling Haaland (43′), tras una falta dentro del área, que definió el encuentro antes del descanso.

Crisis blanca: incertidumbre creciente sobre el proyecto de Xabi Alonso

La derrota deja al Real Madrid con serios cuestionamientos. A pesar de dominar buena parte de los primeros 30 minutos y de generar ocasiones claras, el equipo no logró sostener la ventaja. En la segunda mitad apretó en busca del empate —incluso un remate de Vinícius Júnior pegó en el poste— pero la defensa se mostró frágil y la ofensiva poco efectiva.

Para el cuerpo técnico, la derrota es dura además por el contexto: vienen de caídas recientes y la continuidad del entrenador se ve cada vez más comprometida. Las críticas de la afición y la prensa crecen, y muchos ya cuestionan si el proyecto encabezado por Xabi Alonso tiene el impulso necesario para revertir la tendencia.

A pesar del golpe, algunos jugadores como Rodrygo mostraron destellos de mejoría, lo que podría servir como motivación para próximos compromisos. Pero el mensaje del club parece claro: cada resultado ahora pesa más que nunca.