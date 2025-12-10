Continúa la "purga" en Matute: Alianza Lima anuncia la salida de Ricardo Lagos

A través de sus redes sociales, el club Alianza Lima anunció que el lateral izquierdo Ricardo Lagos no continuará en el equipo el próximo año, poniendo fin a su etapa en el cuadro blanquiazul tras cinco temporadas consecutivas.

"¡Gracias Richy!, bicampeón con nuestra camiseta, hoy cerramos un ciclo deseándote lo mejor. Gracias por defender estos colores", publicó Alianza en su cuenta de X, junto a un video con las mejores jugadas de Lagos.

En su etapa como aliancista, el futbolista de 29 años logró el bicampeonato del 2021 y 2022, sin embargo, en las últimas dos temporadas no tuvo la continuidad deseada en el cuadro de La Victoria.

CONTINÚA LA "PURGA"

De esta forma, Lagos le pone fin a su ciclo en Alianza Lima y se suma a las ya confirmadas salidas del argentino Guillermo Enrique, el uruguayo Pablo Ceppelini y el director técnico Néstor "Pipo" Gorosito.