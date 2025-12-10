¿La del 'tetracampeonato'? Universitario de Deportes lanzó su camiseta para el 2026

Universitario de Deportes oficializó su camiseta para la temporada 2026, una indumentaria que busca acompañar al tricampeón peruano en un año que promete mayores exigencias deportivas. Tras un 2025 en el que el club no solo alcanzó su tercera estrella consecutiva en la Liga 1, sino que también avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores después de más de una década, la institución decidió presentar la nueva piel con un mensaje que consolida su presente y ambiciones.

Diseño crema 2026 Universitario | Camiseta Marathon

El uniforme elaborado por Marathon mantiene el tradicional color crema y añade detalles guinda en el cuello, los puños y ciertos acabados de la prenda. El escudo luce el parche dorado de campeón nacional, distintivo que resume los éxitos recientes. Además, la tela incorpora un patrón discreto compuesto por múltiples letras “U”, una referencia gráfica al crecimiento institucional y a la identidad histórica del club.

La marca deportiva informó que la camiseta está confeccionada con tecnología HIDROTEC, orientada a brindar mayor ventilación y confort, tanto para los futbolistas como para los aficionados. Desde este miércoles, los hinchas pueden adquirir las diferentes versiones en la web de Marathon y en todas sus tiendas del país. Los precios varían según modelo: S/ 299 en la versión jugador para adultos, S/ 229 para la edición estadio de hombre, mujer y arquero, S/ 179 para niños y S/ 149 para infantes.

En paralelo a la presentación del uniforme, la administración merengue continúa evaluando la continuidad del director técnico Jorge Fossati. Las negociaciones, que se han prolongado durante varias semanas, podrían resolverse en la reunión prevista para hoy. El estratega, mediante su representante, trasladó su propuesta final, que contempla mejoras económicas y mayor autonomía en decisiones logísticas. Según el administrador provisional Franco Velazco, cualquier determinación se adoptará priorizando los intereses institucionales.