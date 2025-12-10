Alianza Lima alcanza un triunfo sin precedentes en el Mundial de Clubes de Vóley

Alianza Lima escribió una página inédita para el voleibol peruano al derrotar a Zhetysu VC de Kazajistán en la segunda jornada del Mundial de Clubes de Vóley 2025. El conjunto blanquiazul logró revertir un inicio adverso y terminó imponiéndose por 3-1, en un resultado que marca un antes y un después para el deporte nacional.

Un hito para el voleibol peruano

El conjunto íntimo protagonizó una remontada clave que consolidó su primera victoria en la competencia internacional. Tras ceder el primer set, las jugadoras de Alianza Lima ajustaron su rendimiento, dominaron los tres parciales siguientes y sellaron un triunfo histórico, convirtiéndose en el primer equipo peruano en ganar un partido en un Mundial de Clubes.

La actuación dejó ver la fortaleza competitiva del plantel, que mantuvo la concentración en los momentos decisivos y mostró un crecimiento evidente dentro del torneo. La capitana del equipo, Esmeralda Sánchez, destacó la trascendencia del logro, subrayando el esfuerzo colectivo y la capacidad del equipo para sobreponerse en escenarios complejos.

Con este resultado, Alianza Lima continúa con opciones en el certamen y se enfoca ahora en su próximo desafío ante el cuadro italiano Savino del Bene. El equipo buscará mantener el impulso tras este histórico paso que reafirma su presencia en la élite del voleibol internacional.