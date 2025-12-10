Melgar arrancó su pretemporada en Arequipa con miras a la Liga 1 y la Copa Sudamericana

Melgar inició su pretemporada este martes 9 de diciembre en el Centro de Alto Rendimiento del distrito de Mollebaya, en Arequipa. El objetivo del club, es prepararse para sumar en la Liga 1 y la Copa Sudamericana de la temporada 2026.

El inicio de los trabajos físicos marca el comienzo de un nuevo ciclo bajo la dirección técnica de Juan Reynoso. Entre las principales novedades, el club dominó oficializó la renovación del defensa francés Alec Deneumostier, quien cumplirá su octava temporada consecutiva con la camiseta rojinegra.

Renovaciones y refuerzos

También se confirmó la continuidad del volante argentino Lautaro Guzmán, quien amplió su préstamo desde Arsenal de Sarandí. Como primer refuerzo para la nueva temporada, Melgar presentó al delantero argentino Pablo Erustes, de 31 años, quien llega procedente de Deportivo Garcilaso.

El atacante, que anotó 15 goles en 31 partidos durante 2025, expresó en declaraciones a EntreBolas su motivación por trabajar con el entrenador Juan Reynoso. "Mi nacionalización es un paso importante (…) Voy a dar todo para estar a la altura", afirmó el futbolista.

Renovación de contratos y préstamos

Adicionalmente, el club anunció la renovación de contratos de Horacio Orzán y Ricardo Farro, así como el ascenso al primer equipo de Ángel Obando y Matías Zegarra. En sentido contrario, se oficializó el préstamo de los delanteros Mariano Barreda a Alianza Sullana y Percy Liza a Deportivo Garcilaso.