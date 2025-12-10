Gobierno entregará cinco millones de soles a deportistas peruanos que lograron medallas en los Juegos Bolivarianos 2025

¡Histórico! Gracias al esfuerzo, coraje y pasión que pusieron nuestros deportistas durante 16 días de competencias, Perú ganó 262 preseas en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, con lo cual logró su mejor presentación en el torneo y terminó en el tercer lugar del medallero solo por detrás de Colombia (341) y Venezuela (311).

La delegación nacional, con deportistas del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028, el Programa Lima 2027, el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y el Programa Nacional de Maratonistas (PNM) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), conquistó 78 preseas de oro, 80 de plata y 104 de bronce.

Antes solo se había logrado pasar la barrera de las 200 medallas en las ediciones de Trujillo 2013 y Arequipa 1997. El incremento de preseas en Ayacucho – Lima 2025 habla del buen trabajo realizado por las Federaciones Deportivas Nacionales con el respaldo del IPD, a través de las subvenciones económicas, lo que permite a los atletas participar en competencias internacionales y realizar bases de entrenamientos.

La ceremonia de clausura del evento, que se desarrolló en la Videna, contó con la presencia del presidente de la República, José Jerí; el ministro de Educación, Jorge Figueroa; el ministro de Trabajo, Oscar Fernández; y el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), Baltazar Medina.

Durante su mensaje en la ceremonia de clausura, el presidente del IPD, Sergio Ludeña, remarcó que el país tiene la responsabilidad de reconocer el compromiso mostrado por los atletas y quienes los preparan día a día. “Me complace anunciar la entrega de más de 3 millones 400 mil soles para nuestros deportistas con medallas y más de un millón 600 mil para sus entrenadores, de acuerdo con el tipo de presea obtenida”, señaló.

Ludeña precisó que este esfuerzo económico, que en total bordea los 5 millones de soles, busca reforzar el mensaje de continuidad y proyección deportiva: “Queremos que nuestros deportistas sigan creciendo y sigan dándonos alegrías para orgullo del Perú y sus familias”.

Nuestra delegación, conformada por más de 600 deportistas, compitió contra delegaciones de 16 países en 41 disciplinas del 22 de noviembre al 7 de diciembre, en sedes de alto rendimiento del IPD como la Videna, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo, el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador, el Centro de Alto Rendimiento IPD Punta Rocas, el Coliseo Dibós, el Complejo Deportivo IPD Costa Verde, y otras sedes en distintos puntos de Lima y Callao. Además, en Ayacucho se compitió en el Centro de Exposiciones y Convenciones Canaán y en el Cerro Campanayoc.

La disciplina que más medallas obtuvo fue el tiro deportivo, con un total de 30, distribuidas en 13 de oro, 12 de plata y 5 de bronce. Lo sigue el atletismo con 22, el taekwondo con 15 y el surf con 14 preseas.

Se destaca también la participación de la vela, donde el medallista olímpico en París 2024, Stefano Peschiera, fue uno de los 4 que subieron a lo más alto del podio, mientras que sus compañeros obtuvieron otras 5 preseas de bronce.