¿Ya tiene nuevo equipo?: Barcos llegó a Cajamarca y fue recibido por dueño de club recién ascendido

El delantero argentino, Hernán Barcos, llegó en horas de la tarde de este martes a la ciudad de Cajamarca. El "Pirata" realiza este viaje luego que días atrás la directiva de Alianza Lima decidió que no continuará con el equipo la próxima temporada.

Si bien la visita de Barcos y su familia a tierras cajamarquinas podría deberse a un viaje familiar o de placer, lo cierto es que el argentino fue recibido por Omar Zavaleta, propietario del club FC Cajamarca.

El equipo en mención es el reciente campeón de la Liga 2 y ha ganado el derecho a participar en la máxima categoría del fútbol peruano la próxima temporada. Aunque no hay nada confirmado entre Barcos y el referido club, lo cierto es que existe la posibilidad de que el "Pirata" esté tratando de resolver su futuro antes de culminar el año.

¿TIENE CHANCES DE SEGUIR EN ALIANZA?

Tras la derrota ante Sporting Cristal por los Playoff, el presidente de Aliancistas del Perú, Jorge Zúñiga, anunció que solicitó a la directiva reconsiderar la no renovación de Barcos, a fin de que se pueda desistir de dicha decisión y llegar a un consenso con el artillero que permita su renovación de contrato, la cual finaliza el 31 de diciembre.