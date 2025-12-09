Se despiden de Matute: Alianza Lima anuncia las salidas de Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini

El inicio de la purga. A través de sus redes sociales, el club Alianza Lima confirmó que los futbolistas Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini no formarán parte del plantel para la próxima temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

"Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini culminan su etapa en Alianza Lima. Les deseamos éxito en sus próximos proyectos deportivos", publicó el cuadro blanquiazul en su cuenta oficial en la red social X.

El defensor argentino había perdido protagonismo en el once de "Pipo" Gorosito en la recta final del Torneo Local y ahora deberá volver a su club, Gimnasia y Esgrima de La Plata, tras culminar su cesión de préstamo.

Por su parte, el volante uruguayo, quien llegó para reforzar al club procedente de Atlético Nacional de Colombia, queda como jugador libre y habilitado para negociar con cualquier otro club.

LOS PRIMEROS EN IRSE

De esta forma, Enrique y Ceppelini se convierten en los primeros jugadores en dejar el club y se suman a la salida de Néstor Gorosito, quien no continuará dirigiendo a Alianza tras la derrota ante Sporting Cristal por los Playoff.

Cabe precisar que el caso de Hernán Barcos será nuevamente evaluado para ver si la directiva mantiene su postura inicial de no contar con él la próxima temporada o si opta por renovarle al "Pirata" por una temporada más.