Ceppelini se arrepiente por gestos obscenos a hinchas de Alianza: "Uno es humano y se equivoca"

El futbolista de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, se pronunció sobre la controversia generada a raíz de los gestos obscenos que realizó a la hinchada blanquiazul tras la derrota del club ante Sporting Cristal por los Playoff.

En declaraciones para el programa Al Ángulo, el mediocampista uruguayo confesó sentirse arrepentido por su mala reacción con los aficionados aliancistas, sin embargo, cuestionó que el hincha no tome en cuenta las cosas positivas que se lograron durante la temporada.

"El hincha es pasional y, a veces, no se tiene memoria de las cosas buenas que se hicieron. Me arrepiento de haberle hecho gestos a un hincha en particular. Uno es humano y se equivoca", manifestó.

NIEGA INDISCIPLINAS

Por otra parte, Ceppelini habló sobre las ocasiones en las que fue captado de noche por programas de espectáculos y negó haber cometido algún acto de indisciplina, alegando que en el Perú "se agranda todo", y más si se trata de Alianza Lima.

"Se hablaron muchas cosas fuera de la cancha. Yo nunca llegué tarde y siempre estuve a disposición del entrenador. Nunca hubo nada de indisciplina. Estando en Perú, solo salí dos o tres veces y no tomo alcohol; pero acá se agranda todo, y más siendo Alianza", añadió.