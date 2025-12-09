Sergio Peña pide disculpas por penal fallado y promete no irse de Alianza Lima hasta ser campeón

Tras la derrota ante Sporting Cristal en los playoffs, el volante blanquiazul asumió su responsabilidad, agradeció el apoyo de los hinchas y aseguró que cumplirá su sueño de salir campeón con el club.

Sergio Peña se pronunció públicamente luego de la derrota de Alianza Lima frente a Sporting Cristal en los playoffs de la Liga1 Te Apuesto, donde falló uno de los penales que terminó marcando el rumbo de la eliminación. A través de sus redes sociales, el volante pidió disculpas a la hinchada por no haber convertido su disparo y por no rendir, en ocasiones, como se esperaba. “Nunca hice nada con mala intención; amo a Alianza, siempre fue mi casa”, expresó.

El mediocampista blanquiazul aseguró que su compromiso con el club se mantiene intacto y que no piensa marcharse hasta cumplir su principal objetivo deportivo: salir campeón con Alianza Lima. Peña recordó que este sueño también pertenece a su familia, especialmente a su abuela, quien —según contó— lo acompañó desde niño en su formación deportiva.

Peña también explicó que no se arrepiente de haber ejecutado el penal, pese al error. Indicó que se atrevió a patearlo con la convicción de que era lo correcto y que jamás se reprochará haber asumido esa responsabilidad en un momento decisivo. “Lo hice con la intención de hacerlo y nunca me arrepentiré de atreverme”, señaló en su mensaje.

AGRADECIÓ AL HINCHA

Finalmente, el volante agradeció el apoyo de los hinchas que lo respaldaron desde su llegada al club y reafirmó su compromiso de seguir luchando por el objetivo pendiente. “Respeto al club y a cada uno de los hinchas. Seguiré de pie mientras vista esta camiseta y no voy a morir sin salir campeón con este hermoso club”, concluyó.