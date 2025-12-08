¿Rumbo a Matute?: Universitario de Deportes confirma la salida de Jairo Vélez

A través de sus redes sociales, el club Universitario de Deportes confirmó la salida del futbolista ecuatoriano Jairo Vélez, quien no continuará en el cuadro merengue tras vencerse su préstamo procedente de la Universidad César Vallejo (UCV).

Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, la "U" expresó su agradecimiento al ecuatoriano nacionalizado peruano por su aporte en la obtención del tricampeonato y le deseó éxito en su futuro deportivo.

"Gracias, Jairo. Agradecemos el profesionalismo mostrado por Jairo Vélez durante la temporada 2025", se lee en la publicación dedicada a Vélez, quien marcó tres goles con casaquilla crema.

¿RUMBO A MATUTE?

Con su salida confirmada de la "U", Jairo Vélez estaría muy cerca de fichar por Alianza Lima, club que ha mostrado interés en contar con sus servicios y que estaría dispuesto a mejorar su salario y a pagar la cláusula de recisión a la UCV, dueño de su pase.