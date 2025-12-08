Jorge Zúñiga sobre el nuevo DT de Alianza: "Se requiere otro perfil muy distinto al de Gorosito"

El presidente de Aliancistas del Perú, Jorge Zúñiga, se pronunció luego que el cuadro blanquiazul anunciara la salida de Néstor Gorosito, quien no continuará dirigiendo al equipo tras la derrota y eliminación del club ante Sporting Cristal en la semifinal de los Playoff.

En declaraciones para TV Perú, el directivo calificó de "adecuada" la decisión de terminar el periodo de "Pipo" Gorosito en Alianza Lima y señaló que el nuevo DT debe tener un perfil "muy distinto" al del saliente entrenador argentino.

"Los errores no se pueden sostener, hay que rectificarlos. Hoy en día se ha tomado una decisión adecuada, en el sentido que se requiere otro perfil de técnico, uno muy distinto al del profesor Gorosito y que nos permita sostener a largo plazo un proyecto, tal cual lo tienen otros clubes de la liga local", dijo.

SOBRE HERNÁN BARCOS

Para Zúñiga, la decisión de no renovarle contrato a Hernán Barcos debe ser reconsiderada por la directiva: "Hay que considerar la trayectoria de las personas, hay que evaluar su rendimiento y hacer un análisis", sostuvo.