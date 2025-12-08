Pablo Guede: DT argentino como principal opción de Alianza Lima para superar crisis

Tras la salida de Néstor Gorosito, Alianza Lima acelera la búsqueda de su próximo entrenador y ya habría un nombre que reúne el consenso de la cúpula: Pablo Guede, técnico argentino con experiencia internacional y un historial destacado en clubes de la región. Su llegada apunta a reforzar la Liga 1 2026 y preparar al equipo para su participación en la fase previa de la Copa Libertadores.

Fuentes cercanas al club confirmaron a RPP que Guede, de 51 años, se ha convertido en la opción prioritaria para asumir la dirección técnica. La directiva valora su trayectoria y el estilo de juego ofensivo que ha implementado en distintos equipos, lo que encajaría con los objetivos deportivos del conjunto íntimo.

GUEDE SIN EQUIPO Y LISTO PARA FICHAR

El siguiente paso en La Victoria será concretar un contacto formal con el entrenador y su entorno, con el objetivo de definir aspectos económicos, contractuales y deportivos. La negociación podría avanzar con rapidez, ya que Guede se encuentra disponible desde agosto, tras su salida del Puebla de México, donde presentó su renuncia por la crisis de resultados al inicio del Torneo Apertura 2025.

De concretarse la contratación, Pablo Guede enfrentará el reto de reorganizar el plantel, consolidar un estilo de juego competitivo y preparar al equipo para disputar la Liga 1 – 2026, además de pasar la fase previa de la Copa Libertadores, esto tras una negativa temporada.