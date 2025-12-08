Perú logra récord de medallas en Juegos Bolivarianos 2025

La delegación peruana cerró su participación en los 20° Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 logrando un total de 262 medallas, cifra que representa la mejor actuación del país en este torneo. Con 78 oros, 80 platas y 104 bronces, el equipo nacional superó la barrera de las 200 preseas, algo que solo había ocurrido previamente en las ediciones de Trujillo 2013 y Arequipa 1997.

Reconocimiento económico para atletas y entrenadores

Durante la ceremonia de clausura realizada en la Videna, el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, anunció que se otorgarán más de cinco millones de soles como incentivo a los medallistas y sus entrenadores: “Me complace anunciar la entrega de más de 3 millones 400,000 soles para nuestros deportistas con medallas y más de un millón 600,000 para sus entrenadores, de acuerdo con el tipo de presea obtenida”, señaló. Este respaldo busca fomentar la continuidad y proyección de los deportistas hacia competencias internacionales.

El equipo peruano, integrado por más de 600 atletas de los programas Ciclo Olímpico 2025-2028, Lima 2027, Apoyo al Deportista (PAD) y Nacional de Maratonistas (PNM), compitió frente a representantes de 16 países en 41 disciplinas. Tiro deportivo lideró el medallero con 30 preseas, seguido por atletismo (22), taekwondo (15) y surf (14). En vela, el medallista olímpico Stefano Peschiera contribuyó con un oro, mientras sus compañeros consiguieron cinco bronces adicionales.

Tras la culminación de los Juegos, el IPD anunció que se realizará una auditoría y una reestructuración integral de su gestión. La iniciativa busca fortalecer la transparencia y la eficiencia en la administración de recursos públicos, asegurando un marco de integridad y juego limpio en todas las áreas del deporte nacional.