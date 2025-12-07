Juan Pablo II hace oficial fichaje de Christian Cueva para la temporada 2026

El club de Chongoyape confirmó la llegada del volante peruano, quien regresa al fútbol nacional tras rescindir contrato con Emelec.

Juan Pablo II de Chongoyape confirmó oficialmente la contratación de Christian Cueva, poniendo fin a los rumores sobre su futuro. A través de un comunicado en redes sociales, el club de Lambayeque anunció la llegada del volante peruano, quien retorna al fútbol nacional luego de su paso por el Emelec ecuatoriano.

“¡Bienvenido, Christian Cueva! La magia del ‘10 del Pueblo’ llega a Chongoyape. Que comience nuestra historia juntos”, publicó la institución en Instagram, acompañando el mensaje con un video del jugador recorriendo las instalaciones del club. Juan Pablo II resaltó además que el talento y la experiencia del mediocampista serán claves para sus objetivos deportivos en la próxima temporada.

La incorporación de Cueva se produce tras su reciente salida de Emelec, donde mantenía contrato hasta fines del 2026. Guillermo Duró, técnico del cuadro guayaquileño, reveló que el futbolista ya no continuaría en el plantel, señalando que no se sentía cómodo y que optó por rescindir su vínculo para evaluar opciones que le permitieran retornar al Perú.

NUEVA ETAPA PARA CUEVA

Guillermo Duró añadió que la desvinculación de Christian Cueva se concretó esta semana, dejando al mediocampista con libertad para definir su futuro profesional. Con su fichaje por Juan Pablo II, Christian Cueva inicia una nueva etapa en su carrera, ahora en el fútbol peruano, donde buscará recuperar continuidad y protagonismo.